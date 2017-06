Sie sind nicht per Zufall hier.

Nein. Seit 2014 sind wir jedes Jahr für zwei Wochen hierhergekommen. Ferien in Basel. Wir besuchen unsere Freunde hier. Mit Beni Huggel bin ich regelmässig in Kontakt. Auch mit all den Argentiniern, die noch hier leben. Mit Matias Delgado, Julio Hernan Rossi oder Christian Giménez. Aber wir haben auch Freunde hier, die nichts mit Fussball am Hut haben.

Sie kamen nicht eigens für die Meisterfeier?

Das nicht. Aber es ist schlicht grossartig, an so einem Anlass teilnehmen zu können. Und heute ging es ja nicht nur darum, den aktuellen Titel zu feiern, sondern alle 20 der Vereinsgeschichte. Das ist eine wunderschöne Anerkennung, wenn man zu so einem Event eingeladen wird.

Der Klub ist im Umbruch. Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz verlassen den Klub. Was denken Sie über die beiden?

Was sie geleistet haben, ist schlicht unglaublich. Acht Titel in Serie! Ich weiss nicht, wie viele Teams so etwas in der Geschichte des Fussballs geschafft haben. Das hat historische Dimensionen. So etwas schafft man nicht von einem Tag auf den anderen. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Zusammen mit dem Rest des Verwaltungsrats. Und all den Trainern, die zu diesen Erfolgen beigetragen haben.

Sie sind selbst 36 Jahre alt. Denkt man da nicht auch ans Aufhören?

Ich habe schon oft gesagt, dass ich aufhöre. Aber dann habe ich immer weitergemacht. Ich habe ja sogar schon mal ein Jahr ausgesetzt. Das war nach meinem Wechsel vom FCB zu Olympiakos Pyräus 2011. Nach einer halben Saison hatte ich einfach genug.

Warum?

Die Freude war weg. Eine Art Burnout. Ich habe mich voll eingesetzt, aber sobald ich auf das Feld kam, waren da plötzlich diese Fragen: Was mache ich hier? Was soll das?

Und dann?

Kam die Freude plötzlich wieder, das Verlangen Fussball zu spielen. Nach einem Jahr Pause. Es war als hätte ich meine Batterien in dieser Zeit aufgeladen.

Sie kehrten in Ihre Heimat zurück, zogen dann aber weiter nach Chile. Allerdings sind Sie bloss noch Ersatzkeeper. Sind Sie zufrieden?

Ich habe immer noch Spass am Fussball, sonst hätte ich längst aufgehört. Und wir waren zuletzt ja auch sehr erfolgreich, haben zweimal die Meisterschaft und einmal die Super Copa gewonnen. Was will man mehr?

Spielen?

Ach, meine Rolle hat sich gewandelt und ich kann gut mit dieser Leben. Im Winter läuft mein Vertrag aus, dann schauen wir weiter.

Und falls Sie aufhören, kommen Sie zurück nach Basel?

Das Leben hier gefällt uns sehr gut. Aber zuerst reisen wir jetzt zurück nach Chile. Meine Kinder müssen schon bald wieder zur Schule. Und für mich beginnt am 19. Juni die Vorbereitung auf die neue Saison.