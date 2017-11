Bertrand Traoré, Houssem Aouar und Memphis Depay sorgten mit drei Toren zwischen der 68. und der 88. Minute für die Differenz zugunsten des Ligue-1-Vertreters, der weiterhin ungeschlagen ist und mit einem Bein in der K.o.-Runde steht.

Für Everton war es das achte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Auch Interimstrainer David Unsworth, der seit der Entlassung von Ronald Koeman die Verantwortung trägt, schaffte die sportliche Wende nicht. Seine Bilanz lautet drei Niederlagen in drei Spielen.

Späte Tore in Istanbul und Nikosia

In extremis wandte Basaksehir Istanbul mit Gökhan Inler das vorzeitige Verpassen der K.o.-Phase ab. Im Heimspiel gegen Hoffenheim (mit Steven Zuber) sicherte der eingewechselte Bosnier Edin Visca mit dem 1:1 in der 93. Minute dem Heimteam einen Punkt. Noch liegt das weiterhin sieglose Basaksehir aber am Tabellenende.

Atalanta Bergamo mit dem Schweizer Remo Freuler fehlten nur Sekunden zur vorzeitigen Qualifikation für die 1/16-Finals. Beim Gastspiel in Nikosia kassierten die Italiener gegen Apollon Limassol den 1:1-Ausgleich durch Emilio Zelaya erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Resultate und Tabelle:

Gruppe A: Maccabi Tel Aviv - FC Astana 0:1 (0:0). Slavia Prag - Villarreal 0:2 (0:1). - Rangliste: 1. Villarreal 4/8 (7:3). 2. FC Astana 4/7 (7:4). 3. Slavia Prag 4/5 (4:5). 4. Maccabi Tel Aviv 4/1 (0:6).

Gruppe B: Partizan Belgrad - Skenderbeu Korça 2:0 (1:0). Young Boys - Dynamo Kiew 0:1 (0:0). - Rangliste: 1. Dynamo Kiew 4/10. 2. Partizan Belgrad 4/5. 3. Young Boys 4/3. 4. Skenderbeu Korça 4/2. - Dynamo Kiew für die Sechzehntelfinals qualifiziert.

Gruppe C: Ludogorez Rasgrad - Braga 1:1 (0:0). Basaksehir Istanbul - Hoffenheim 1:1 (0:0). - Rangliste: 1. Ludogorez Rasgrad 4/8 (5:2). 2. Braga 4/7 (5:5). 3. Hoffenheim 4/4 (6:6). 4. Basaksehir Istanbul 4/2 (3:6).

Gruppe D: AEK Athen - AC Milan 0:0 (0:0). Rijeka - Austria Wien 1:4 (0:1). - Rangliste: 1. AC Milan 4/8 (8:3). 2. AEK Athen 4/6 (4:3). 3. Austria Wien 4/4 (8:11). 4. Rijeka 4/3 (7:10).

Gruppe E: Lyon - Everton 3:0 (0:0). Apollon Limassol - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1). - Rangliste: 1. Atalanta Bergamo 4/8 (8:3). 2. Lyon 4/8 (7:3). 3. Apollon Limassol 4/3 (5:7). 4. Everton 4/1 (3:10).

Gruppe F: Lokomotive Moskau - Sheriff Tiraspol 1:2 (1:1). FC Kopenhagen - Zlin 3:0 (1:0). - Rangliste: 1. FC Kopenhagen 4/6 (4:1). 2. Sheriff Tiraspol 4/6 (3:2). 3. Lokomotive Moskau 4/5 (5:3). 4. Zlin 4/2 (1:7).