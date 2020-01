«Es war mein ausdrücklicher Wunsch» - Noah Okafor beflügelt jetzt RB Salzburg

Wie stolz sie damals beim FC Basel doch waren, im Februar 2019. Frühzeitig hatte man den Vertrag mit Youngster, Nachwuchsstar und Hoffnungsträger Noah Okafor verlängern können. Bis 2023 die neue Laufzeit, zuvor war das Arbeitspapier bis diesen Sommer datiert. Der damalige Sportchef Marco Streller betonte, wie mühsam die Verhandlungen waren, wie begehrt das Eigengewächs sei und wie bedeutend und beachtlich der Durchbruch und der Verbleib Noah Okafors seien. Verständlich, schliesslich stand Okafor damals noch symbolisch für die noch immer süsse Früchte tragende Nachwuchsarbeit und gleichermassen für die Hoffnungen auf den Aufschwung des FC Basel.

Okafor, mit seinem Speed, seinem Spielwitz, seiner Unberechenbarkeit und Unbekümmertheit sollte dem FCB helfen, wieder dorthin zu kommen, wo er hin gehört. An die Ligaspitze und auf die grosse europäische Bühne. Dass er ein Eigener ist, einer, der sich seit der U9 Tag für Tag das rotblaue Dress überstreift, machte es in Zeiten der Konzeptliebe noch besser. Und schliesslich sollte Okafor irgendwann dem Klub nicht nur auf dem Platz sondern in den Kassen helfen.

Die Unzufriedenheit des Spielers

Bis zu 20 Millionen - davon träumte man, wenn man an einen Verkauf von ihm dachte. Das grösste Talent aus dem eigenen Nachwuchs der letzten Jahre sollte auch einen der grösstmöglichen Erlöse einspielen. Dem Klub finanziell helfen, wenn er fussballerisch längst weiter gezogen ist. Nun sind die zwölf Millionen Franken, die der FC Basel jetzt kassieren soll, nicht wenig. So viel bekommt der Verein laut österreichischen Medien nämlich dafür, dass er seine aktuell glänzendste Nachwuchsperle ins Nachbarland verkauft. Der Wechsel von Noah Okafor zu RB Salzburg ging am Freitag über die Bühne. Erst verpasste er am Morgen das Training, weil er bereits zu Vertragsverhandlungen in Salzburg weilte. Am Abend verschickte der FCB dann sein Communiqué. Okafor unterschreibt in Salzburg bis zum 31. Mai 2024. Dass der immer noch erst 19-Jährige wechselwillig war, war längst ein offenes Geheimnis. Nur dachte man dabei an Klubs wie Dortmund, bei denen er landen würde. Jetzt ist es Salzburg.