Das entscheidende Tor schoss der Kolumbianer Radamel Falcao kurz nach der Pause. Es war der fünfte Treffer in der Ligue 1 für den Südamerikaner. Den bisher einzigen Sieg in einem Pflichtspiel in dieser Saison hatte Monaco am 11. August zum Auftakt in der Meisterschaft gegen Nantes realisiert.

In der Länderspielpause im Oktober war der portugiesische Trainer Leonardo Jardim entlassen und durch Thierry Henry ersetzt. Der frühere Topstürmer Frankreichs hatte zuvor noch nie ein Profiteam trainiert. Sein Einstand war ein Desaster. In den letzten zwei Spielen vor den Länderspielen im November kassierte Monaco gegen den FC Brügge und Paris Saint-Germain vor eigenem Anhang jeweils eine 0:4-Niederlage.

Telegramme, Resultate, Ranglisten

Paris Saint-Germain - Toulouse 1:0 (1:0). - 47'244 Zuschauer. - Tor: 9. Cavani 1:0. - Bemerkung: Toulouse mit Moubandje.

Caen - Monaco 0:1 (0:0). - Tor: 55. Falcao 0:1. - Monaco mit Bengaglio.

Resultate. Freitag: Lyon - Saint-Etienne 1:0. - Samstag: Paris Saint-Germain - Toulouse 1:0. Caen - Monaco 0:1. Dijon - Bordeaux 0:0. Nantes - Angers 1:1. Reims - Guingamp 2:1. Strasbourg - Nîmes 0:1. - Sonntag: Montpellier - Rennes 15.00. Nice - Lille 17.00. Amiens - Marseille 21.00.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 14/42 (46:7). 2. Lyon 14/27 (24:16). 3. Lille 13/26 (21:10). 4. Montpellier 13/25 (20:8). 5. Saint-Etienne 14/23 (19:18). 6. Marseille 13/22 (24:21). 7. Nice 13/20 (10:14). 8. Reims 14/20 (10:13). 9. Strasbourg 14/18 (20:17). 10. Nantes 14/17 (21:19). 11. Nîmes 14/17 (19:20). 12. Bordeaux 14/17 (14:15). 13. Rennes 13/16 (16:19). 14. Angers 14/16 (18:20). 15. Toulouse 14/14 (11:22). 16. Amiens 13/13 (13:21). 17. Caen 14/12 (11:17). 18. Dijon 14/12 (12:23). 19. Monaco 14/10 (13:22). 20. Guingamp 14/7 (10:30).