Zum Matchwinner für die Blues avancierte der erst 21-jährige Stürmer Tammy Abraham, der vergangene Saison mit 26 Toren in 40 Spielen am Aufstieg von Aston Villa in die höchste englische Spielklasse beteiligt gewesen war. Bereits nach drei Minuten brachte der englische Nachwuchsinternationale die Gäste aus London in Front, nach einer guten Stunde entschied er die Partie nach starker Einzelleistung mit seinem zweiten Treffer des Tages.

Dank Abrahams Doublette kann der seit Anfang Saison als Blues-Trainer engagierte Lampard vorerst durchatmen. Seine Bilanz als Chelsea-Trainer liest sich nach dem ersten Sieg zumindest etwas besser. Chelsea war mit einem 0:4 bei Manchester United desolat in die Saison gestartet und blieb danach auch im Supercup gegen Liverpool (2:3 nach Penaltyschiessen) und in der 2. Meisterschaftspartie gegen Leicester City (1:1) unter den Erwartungen.

Auch beim ersten Saisonsieg unter dem neuen Coach hatte Chelsea noch Luft nach oben. Den Vorteil durch den frühen Führungstreffer gaben die Londoner nach nur drei Minuten wieder preis. Nach dem 2:1 dauerte es erneut nur 13 Minuten, bis der Aufsteiger, bei dem der Schweizer Timm Klose auf der Bank sass und Landsmann Josip Drmic aufgrund einer Verletzung fehlte, reagieren konnte.

Telegramm und Rangliste:

Norwich City - Chelsea 2:3 (2:2). 27'032 Zuschauer. - Tore: 3. Abraham 0:1. 6. Cantwell 1:1. 17. Mount 1:2. 30. Pukki 2:2. 68. Abraham 2:3. - Bemerkungen: Norwich City ohne Klose (Ersatz) und Drmic (verletzt).

Rangliste: 1. Liverpool 2/6 (6:2). 2. Arsenal 2/6 (3:1). 3. Manchester City 2/4 (7:2). 4. Manchester United 2/4 (5:1). 5. Brighton & Hove Albion 2/4 (4:1). 6. Tottenham Hotspur 2/4 (5:3). 7. Bournemouth 2/4 (3:2). 8. Sheffield United 2/4 (2:1). 9. Everton 3/4 (1:2). 10. Chelsea 3/4 (4:7). 11. Burnley 2/3 (4:2). 12. Aston Villa 3/3 (4:5). 13. Norwich City 3/3 (6:8). 14. Leicester City 2/2 (1:1). 14. Wolverhampton 2/2 (1:1). 16. Crystal Palace 2/1 (0:1). 17. West Ham United 2/1 (1:6). 18. Newcastle United 2/0 (1:4). 19. Southampton 2/0 (1:5). 20. Watford 2/0 (0:4).