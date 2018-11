Die Ausgangslage war vor dem letzten Spiel der Gruppe 4 komplett offen. Mit einem Sieg hätte sich Kroatien für das Final Four qualifiziert, bei einem Remis wäre Spanien als Gruppensieger festgestanden. Für die Entscheidung zu Gunsten der Engländer sorgten im Londoner Wembley die Tore von Jesse Lingard und Harry Kane in der Schlussviertelstunde. Kane lenkte eine Freistossflanke in der 85. Minute ins Tor. Die Kroaten waren durch Hoffenheims Andrej Kramaric nach einer knappen Stunde in Führung gegangen.

Der WM-Zweite lag gegen den Halbfinal-Gegner vom vergangenen Sommer in Russland bis in die 78. Minute auf Finalkurs. Am Ende musste die Mannschaft von Zlatko Dalic, die auf den verletzten Ivan Rakitic verzichten musste, als Absteiger fest und begleitet Deutschland, Island und Polen in die Liga B. Aus dieser stossen die Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Dänemark und Russland oder Schweden in die höchste Liga vor.