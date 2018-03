Das baufällige Stadion von Florenz war mit 35'000 Zuschauern nahezu ausverkauft. Alle waren sie gekommen, um dem vor einer Woche verstorbenen Davide Astori drei Tage nach der Beerdigung im Rahmen eines Serie-A-Spiels nochmals die Ehre zu erweisen. Die Mannschaft der Fiorentina lief mit der nun nicht mehr vergebenen Nummer 13 auf den Rasen.

Die Schweigeminute dauerte für einmal fast drei Minuten - in einem mucksmäuschenstillen Stadion. Nach 13 Minuten wurde das Spiel unterbrochen und nochmals eine Schweigeminute eingelegt. Hunderte Ballone in den Klubfarben weiss und violett stiegen in den Himmel. Die TV-Sender transportierten Bilder von hemmungslos weinenden Tifosi in die Welt.

Zur teilweise fast surrealen Atmosphäre passte, dass ausgerechnet der Verteidiger Vitor Hugo nach 25 Minuten das entscheidende Tor erzielte. Der Brasilianer stand in dieser Saison erst zum fünften Mal in der Startformation. Gegen Benevento spielte er mal wieder von Beginn weg - als Ersatz für Davide Astori.

Serie A. 28. Runde vom Sonntag:

Fiorentina - Benevento 1:0.

15.00 Uhr: Bologna - Atalanta Bergamo. Cagliari - Lazio Rom. Crotone - Sampdoria Genua. Juventus Turin - Udinese. Sassuolo - SPAL Ferrara. - 18.00 Uhr: Genoa - Milan. - 20.45 Uhr: Inter Mailand - Napoli.

Rangliste: 1. Napoli 27/69. 2. Juventus Turin 26/68. 3. AS Roma 28/56. 4. Lazio Rom 27/52. 5. Inter Mailand 26/51. 6. Sampdoria Genua 26/44. 7. AC Milan 26/44. 8. Atalanta Bergamo 25/38. 9. Fiorentina 27/38. 10. Torino 27/36. 11. Udinese 26/33. 12. Bologna 27/33. 13. Genoa 26/30. 14. Cagliari 26/25. 15. Chievo Verona 27/25. 16. Sassuolo 26/23. 17. SPAL Ferrara 27/23. 18. Hellas Verona 27/22. 19. Crotone 26/21. 20. Benevento 27/10.