Das viel umjubelte Siegtor für Köln erzielte nach 67 Minuten Christian Clemens. Trotz dem ersten Saisonsieg bleiben die Kölner mit sechs Punkten abgeschlagen am Tabellenende.

Embolo leitet Schalker Schlussoffensive ein

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Breel Embolo. Der Schweizer Internationale wurde bei Schalke nach 68 Minuten eingewechselte und leitete mit seinem ersten Saisontor eine Schalker Schlussoffensive ein. Naldo sicherte dem Tabellenzweiten im Verfolgerduell bei Eintracht Frankfurt (mit Gelson Fernandes) in der Nachspielzeit einen Punkt.

Durch das 2:2-Remis büsste Schalke weiter Boden auf Leader Bayern ein. Die Münchner feierten in Stuttgart bereits den dritten 1:0-Sieg in Folge. Matchwinner war der eingewechselte Thomas Müller mit seinem zweiten Saisontor zwölf Minuten vor Schluss. In der Nachspielzeit verschoss der frühere Sion-Spieler Chadrac Akolo für Stuttgart einen Foulpenalty.

Ebenfalls eine verrückte Schlussphase erlebten die Zuschauer in Augsburg. Das Team mit dem Schweizer Goalie Marwin Hitz lag gegen Freiburg bis zur 91. Minute 1:3 zurück, ehe der Isländer Alfreo Finnbogason mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch zum 3:3 ausgleichen konnte.

Beim 2:2 von Mainz in Bremen erzielte Fabian Frei in der 93. Minute den späten Ausgleichstreffer.

Bundesliga. Die 17. Runde vom Samstag:

Augsburg - Freiburg 3:3 (1:1). - Tore: 1. Finnbogason 1:0. 20. Günter 1:1. 48. Petersen 1:2. 66. Petersen 1:3. 91. Finnbogason 2:3. 93. Finnbogason 3:3. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz, Freiburg ohne Sierro (Ersatz).

Werder Bremen - Mainz 05 2:2 (2:0). - Tore: 2. Bargfrede 1:0. 17. Belfodil 2:0. 70. Quaison 2:1. 94. Frei 2:2. - Bemerkungen: Bremen ohne Ulisses Garcia (nicht im Aufgebot), Mainz mit Frei.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 2:2 (1:0). - Tore: 1. Jovic 1:0. 66. Haller 2:0. 82. Embolo 2:1. 95. Naldo 2:2. - Bemerkungen: Frankfurt mit Fernandes, Schalke mit Embolo (ab 68.).

1. FC Köln - Wolfsburg 1:0 (0:0). - Tor: 67. Clemens 1:0.

VfB Stuttgart - Bayern München 0:1 (0:0). - Tor: 79. Müller 0:1. - Bemerkungen: Stuttgart ohne Grgic (Ersatz). 94. Ulreich hält Foulpenalty von Akolo.

Rangliste: 1. Bayern München 17/41 (37:11). 2. Schalke 04 17/30 (28:21). 3. RB Leipzig 16/28 (25:22). 4. Borussia Mönchengladbach 17/28 (27:28). 5. Bayer Leverkusen 16/27 (30:19). 6. Hoffenheim 16/26 (26:20). 7. Eintracht Frankfurt 17/26 (20:18). 8. Borussia Dortmund 16/25 (37:23). 9. Augsburg 17/24 (27:23). 10. Hannover 96 16/22 (20:22). 11. Hertha Berlin 16/21 (23:23). 12. Wolfsburg 17/19 (21:21). 13. SC Freiburg 17/19 (17:31). 14. VfB Stuttgart 17/17 (13:21). 15. Mainz 05 17/17 (19:28). 16. Werder Bremen 17/15 (13:20). 17. Hamburger SV 17/15 (15:25). 18. 1. FC Köln 17/6 (10:32).