Am Ende steht es 4:0. Die Pflicht ist erfüllt. Mehr oder weniger souverän. Die Schweiz gewinnt gegen Gibraltar drei Punkte. Das ist es, was primär zählt an diesem frühherbstlichen Sonntag in Sion. Und weil Dänemark in Georgien nur 0:0 spielt, ist es plötzlich gar ein erfreulicher Abend geworden.

Die Frage war auch: Wie viel Frust steckt nach dem enttäuschenden 1:1 in Irland noch in den Schweizer Köpfen. Ziemlich viel. Jedenfalls deutete der laue Beginn darauf hin. Petkovics Team agierte in der ersten halben Stunde behäbig. Ohne Tempo, ohne Präzision. Und wenn sich dann doch einmal eine aussichtsreiche Situation ergab, auch ohne Effizienz. Edimilson Fernandes sei an erster Stelle erwähnt. Dreimal verpasste der ehemalige Sion-Junior das Tor fahrlässig. Er trübte damit seinen beschwingten Eindruck, den er sonst hinterliess. Einmal traf Benito noch die Latte, aber sonst? Das Warten auf das erste Tor verkam bald einmal zur Qual.

Eines ist den Schweizern immerhin anzurechnen: Sie verloren nicht die Geduld und die Konzentration, solange es 0:0 stand. Auch wenn der Gegner aus Gibraltar schlicht überfordert war und es deswegen nie nach einem echten Fussballspiel aussah. Die Belohnung in Form von drei Treffern folgte dann zwischen der 37. und 45. Minute. Zakaria und Mehmedi trafen per Kopf. Rodriguez per sattem Schuss.