Brüssel wurde das Gastgeberrecht wegen der massiven Verzögerung des geplanten EM-Stadions entzogen. "Es wäre ein Risiko für die UEFA, an Brüssel festzuhalten", sagte Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des Exekutivkomitees in Nyon. Brüssel wäre ein Kandidat für das Eröffnungsspiel gewesen. Dieses findet nun in Rom statt.

Als Spielorte wurden für das historische Pan-Europa-Turnier neben London folgende elf Städte bestätigt: Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München, Rom und St. Petersburg. Alle Gastgebernationen bestreiten zwei oder drei Partien der Gruppenphase in ihrem Heimstadion, sofern sie sich qualifizieren.

Weil für jeder Gruppe zwei Spielorte bestimmt werden, ist schon klar, dass etwa Deutschland und Ungarn in der Vorrunde aufeinander treffen, wenn sich beide Nationalmannschaften qualifizieren. München und Budapest werden Austragungsorte für eine Gruppe sein. Gleiches gilt für Rom und Baku, St. Petersburg und Kopenhagen, Amsterdam und Bukarest, Bilbao und Dublin sowie Glasgow und London.