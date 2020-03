Eintracht Frankfurt - Basel vor vollen Rängen

Dies verkündete der zuständige Frankfurter Stadtrat Stefan Majer am Mittwoch. Bei diesem Entscheid sei man der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt. Für die Partie am Donnerstag in der grössten Stadt Hessens gelten jedoch Auflagen. "Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es eines kühlen Kopfes", begründete Majer die Entscheid, das Spiel weder abzusagen noch das Publikum auszuschliessen.

Wann das ursprünglich auf den 19. März angesetzte Rückspiel ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hatte nach Rücksprache mit dem kantonalen Krisenstab keine Bewilligung erteilt.

Wegen des Coronavirus sind in mehreren deutschen Bundesländern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen mittlerweile verboten. Die Weisung gilt zur Zeit für Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen, Bayern und Baden-Württemberg.