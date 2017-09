Gregory Wüthrich, Sven Joss, Marco Bürki und Michel Aebischer waren die vier Spieler in der Berner Anfangsformation, die sich aus verschiedenen Gründen in der laufenden Saison erst wenig Spielpraxis angeeignet hatten. YB-Trainer Adi Hütter sah sich ob der Belastung der englischen Wochen veranlasst, frische Kräfte zu bringen. Vielleicht war es dennoch kein Zufall, dass Gregory Wüthrich der Fehler unterlief, den der gambianische Stürmer Ali Sowe, eine Leihgabe von Chievo, nach 65 Minuten für das 1:0 nutzte. Der von einer langen Verletzungspause zurückgekommene Wüthrich "schlief" beim Pass einen kleinen Moment und konnte Sowe nicht mehr einholen.

Die Berner korrigierten das Ergebnis sieben Minuten später, als der in den letzten Spielen zum Goalgetter gereifte Roger Assalé einen Rückpass von Moumi Ngamaleu aus rund zehn Metern verwertete.

Die beiden klarsten weiteren Möglichkeiten des Spiels hatten ebenfalls die Berner. Sie hätten schon vor Ablauf der ersten zehn Minuten in Führung gehen müssen, aber Sékou Sanogo war der falsche Mann am richtigen Ort. Der Ivorer kam aus drei Metern in der Mitte vor dem Tor frei zum Kopfball. Aber als Spielmacher, der das Kopfballspiel nicht hauptberuflich ausübt, konnte dem Ball weder genug Druck noch die passende Richtung geben. Nach 57 Minuten, als es immer noch 0:0 stand, brachte Michel Aebischer den Ball nach einer schönen Vorarbeit von Roger Assalé in bester Position nicht unter Kontrolle. Auch hier könnte sich der Mangel an Spielpraxis ausgewirkt haben.

Ein Ruhmesblatt ist das Unentschieden für die Berner nicht. Skenderbeu, die nominell schwächste Mannschaft der Gruppe, begann mit fünf Albanern und drei Kosovaren, von denen aber keiner für sein Land international spielt.

Skenderbeu, das zum Auftakt der Gruppenphase bei Dynamo Kiew nach einer 1:0-Führung 1:3 verloren hatte, erwies sich als die erwartete Stimmungsmannschaft, die man als Gegner nicht aufbauen sollte. Nachdem die Young Boys in der ersten Halbzeit den Albanern den ersten gefährlichen Angriff zugestanden hatten, mussten sie sich bis zur Pause dominieren lassen. Sie benötigten in dieser Phase ein bisschen Glück, um nicht in Rückstand zu geraten. Goalie David von Ballmoos musste zweimal in brenzligen Situationen retten.

Trainer Hütter beliess die in der Meisterschaft gesetzten Verteidiger Kevin Mbabu und Kasim Nuhu auf der Bank, ebenso die offensiveren Christian Fassnacht und Djibril Sow, die beide im Falle einer Verwarnung für das wichtige dritte Gruppenspiel auswärts gegen Dynamo Kiew gesperrt gewesen wären. Auch ohne diese vier und ohne die verletzten Leistungsträger Guillaume Hoarau, Leonardo Bertone und Loris Benito stellten die Berner dank ihrem starken Kader immer noch eine ansehnliche Startformation - der man einen Sieg zugetraut hätte.

Dynamo Kiew dreht ein 0:2

In anderen Spiel der Gruppe B liess Favorit Dynamo Kiew dem 3:1-Heimerfolg gegen Skenderbeu Korça einen 3:2-Auswärtssieg nach 0:2-Rückstand gegen Partizan Belgrad folgen. Dynamo ist in zwei Wochen in Kiew der nächste Gegner der Young Boys. Die Berner hatten Dynamo in der Qualifikation zur Champions League ausgeschaltet.

Die Serben, die in Bern gegen YB ein 1:1 erreicht hatten, sahen in der Pause fast schon wie die Sieger aus. Nach zwei Stürmertoren von Ognjen Ozegovic und dem Kameruner Leandre Tawamba lagen sie mit zwei Toren voran. In der zweiten Halbzeit glückte den Ukrainer jedoch die komplette Wende. Als Doppeltorschütze zeichnete sich der Brasilianer Junior Moraes aus. Den ersten der beiden Treffer erzielte er auf Handspenalty.

Telegramm und Rangliste:

Skenderbeu Korça - Young Boys 1:1 (0:0)

Elbasan. - 3250 Zuschauer. - SR Blom (NED). - Tore: 65. Sowe 1:0. 52. Assalé (Moumi Ngamaleu) 1:1.

Skenderbeu Korça: Shehi; Vangjeli, Jashanica, Aliti, Mici; Muzaka (77. Dita), Lilaj, James; Gavazaj (20. Taku), Sowe, Sahiti (67. Nimaga).

Young Boys: von Ballmoos; Wüthrich, von Bergen, Bürki; Joss (77. Mbabu), Sanogo, Aebischer, Schick (70. Fassnacht); Sulejmani (70. Nsame), Moumi Ngamaleu; Assalé.

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Bertone, Benito und Seferi (alle verletzt). Verwarnungen: 31. Assalé (Hands), 86. Nimaga (Unsportlichkeit).

Resultate: Partizan Belgrad - Dynamo Kiew 2:3 (2:0). Skenderbeu Korça - Young Boys 1:1 (0:0). Rangliste: 1. Dynamo Kiew 6. 2. Young Boys 2. 3. Partizan Belgrad 1. 4. Skenderbeu Korça 1.