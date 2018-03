Sein spezielles Verhältnis zu Rahmen hindert Schürpf nun aber nicht, Gutes über den Nachfolger zu berichten: «Seoane sorgt für frischen Wind und spricht Klartext. Er gibt die Richtung vor und hat einen Plan A, B und C. Er bereitet uns auf alle Eventualitäten vor.» Also auch darauf, dass es der FC Luzern am Sonntag mit einem verwandelten FCB zu tun bekommt? Der nach dem Sieg in der Champions League bei Manchester City voller Selbstvertrauen in der Swissporarena erscheint? «Ich habe immer gesagt, man dürfe den FCB im Titelrennen nicht abschreiben», sagt Schürpf.

Infiziert mit dem FCB-Virus

Auch wenn es dreieinhalb Jahre her ist, seit er den FCB definitiv verlassen hat, weiss er genau, wie das rotblaue Mentalitätsmonster seit Jahren tickt. Mit Fabian Frei und Taulant Xhaka hat er noch zusammengespielt, und überhaupt: Die ganze Familie Schürpf ist mit dem FCB-Virus infiziert. «Das heisst aber nicht, dass ich nicht mit letztem Einsatz kämpfen werde», sagt Schürpf.

In Basel geboren und aufgewachsen, ist Schürpf als Zehnjähriger zum FCB gekommen und später beim berühmten Blue-Stars-Turnier wie einst Beckham und Guardiola zum besten Spieler gewählt worden. «Ja, damals war ich noch ein Talent», schmunzelt Schürpf. Unter Trainer Thorsten Fink stand er zwei Mal in der Startformation und hatte gute Karten, als er sich am Knie verletzte – und danach nicht mehr zum Zug kam. Er liess sich zu Concordia, Lugano, Aarau, Bellinzona und Vaduz ausleihen und hatte stets die Hoffnung, es nach der Rückkehr zum FCB doch noch zu packen. Doch Schürpf wurde zusehends realistischer und der endgültige Wechsel zum FC Vaduz tat ihm gut. Er schoss zum Aufstieg in die SuperLeague ein Viertel aller Tore und danach in der höchsten Spielklasse sieben Treffer.