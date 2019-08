Wenn Napoli spielt, ist Spektakel garantiert: Vor einer Woche gewann das Team von Carlo Ancelotti auswärts gegen die Fiorentina 4:3. Nun verlor es im Spitzenspiel bei Titelverteidiger Juventus Turin mit dem gleichen Resultat.

Die Partie in Turin stellte das Duell von Florenz noch in den Schatten. Auf den dramatischen Schlusspunkt hätte sie bei Napoli jedoch verzichten können. In der Nachspielzeit lenkte Innenverteidiger Kalidou Koulibaly einen Freistoss von Juventus-Stratege Miralem Pjanic zum 4:3 für den Rekordmeister ins eigene Tor.

Zuvor hatte Napoli innerhalb von einer Viertelstunde einen 0:3-Rückstand aufgeholt. Die drei Tore zum zwischenzeitlichen 3:3 erzielten dabei drei neue Spieler: der griechische Innenverteidiger Konstantinos Manolas (von AS Roma/66.), der mexikanische Flügel Hirving Lozano (PSV Eindhoven/68.) und der italienische Aussenverteidiger Giovanni Di Lorenzo (Empoli/81.).

Beim Blick auf die Torschützen fällt auf Seiten von Juventus weniger der Superstar Cristiano Ronaldo (3:0/62.) auf als sein Sturmpartner Gonzalo Higuain. Der Argentinier stand letzte Saison leihweise für Milan und Chelsea im Einsatz, wurde aber von beiden Klubs nicht definitiv übernommen. Juventus musste den teuren Stürmer eher widerwillig zurücknehmen, weil sich im Verlaufe des Sommers alle Kauf-Interessenten zurückzogen. Nun steht Higuain aber wieder in der Startformation - und begeisterte die Tifosi mit dem sehenswerten Tor zum 2:0 (19.).

Telegramme:

Juventus Turin - Napoli 4:3 (2:0). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 16. Danilo 1:0. 19. Higuain 2:0. 62. Cristiano Ronaldo 3:0. 66. Manolas 3:1. 68. Lozano 3:2. 81. Di Lorenzo 3:3. 93. Koulibaly (Eigentor) 4:3.

Milan - Brescia 1:0 (1:0). - 56'916 Zuschauer. - Tor: 12. Calhanoglu 1:0. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Rangliste:

1. Juventus Turin 2/6 (5:3). 2. Bologna 2/4 (2:1). 3. Inter Mailand 1/3 (4:0). 4. Lazio Rom 1/3 (3:0). 5. Atalanta Bergamo 1/3 (3:2). 6. Torino 1/3 (2:1). 7. Udinese 1/3 (1:0). 8. AC Milan 2/3 (1:1). 9. Napoli 2/3 (7:7). 10. Brescia 2/3 (1:1). 11. AS Roma 1/1 (3:3). 11. Genoa 1/1 (3:3). 13. Hellas Verona 1/1 (1:1). 14. Fiorentina 1/0 (3:4). 15. Sassuolo 1/0 (1:2). 16. Cagliari 1/0 (0:1). 16. Parma 1/0 (0:1). 18. Sampdoria Genua 1/0 (0:3). 19. Lecce 1/0 (0:4). 20. SPAL Ferrara 2/0 (2:4).