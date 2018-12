Die Young Boys mussten auf der Maladière nicht ihre beste Leistung abrufen und kamen letztlich trotz überschaubarem Aufwand ungefährdet zum 16. Sieg im 18. Meisterschaftsspiel. YB genügten vor der Pause zwei Abschlüsse durch Topskorer Guillaume Hoarau (7.) und Christian Fassnacht (28.), um das Schlusslicht zu distanzieren - auch weil sich die Neuenburger mit Fehlern das Leben selber schwer machten.

Für Hoarau, der nach 59 Minuten zum zweiten Mal traf, endete in Neuenburg das zweite Spiel innerhalb von fünf Tagen mit einer Doublette. Der 34-jährige Franzose hatte bereits am Mittwoch in der Champions League beim 2:1-Sieg gegen Juventus Turin doppelt getroffen hatte.

Xamax konnte gegen den Leader nie verbergen, dass es im Team an Selbstvertrauen, aber auch an Qualität fehlt. Besonders in der Innenverteidigung gestaltet sich die Suche nach einem Ersatz für den seit Juli und noch bis zum Saisonende verletzten Igor Djuric als Herkulesaufgabe.

Trainer Michel Decastel setzte nach der Rotsperre gegen Marcis Oss und der neuerlichen Verletzung von Arbenit Xhemajli im Zentrum auf Mustafa Sejmenovic und Maikel Santana. Letzterer leitete bei seinem Debüt für Xamax die 5. Heimniederlage der Vorrunde mit einem Fehler ein. Der 27-jährige Spanier verlor den Ball im Spielaufbau an Fassnacht, via Djibril Sow landete der Ball bei Hoarau, der den Favoriten früh auf Kurs brachte.

Neuchâtel Xamax - Young Boys 1:4 (0:2)

7451 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 7. Hoarau (Sow) 0:1. 28. Fassnacht (Hoarau) 0:2. 59. Hoarau (Sow) 0:3. 75. Assalé (Aebischer) 0:4. 80. Ademi (Ramizi) 1:4.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Santana, Kamber; Veloso (67. Ramizi), Di Nardo (67. Corbaz), Pickel (84. Tréand), Doudin; Ademi, Nuzzolo.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Fassnacht (76. Schick), Sanogo, Sow, Moumi Ngamaleu (68. Aebischer); Hoarau (68. Nsame), Assalé.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Oss (gesperrt), Djuric, Karlen, Le Pogam, Mulaj, Qela, Xhemajli (alle verletzt), Cicek (beide krank). Young Boys ohne Lauper (gesperrt), Von Bergen, Lotomba, Sulejmani (alle verletzt). Verwarnung: 58. Veloso (Foul).