Die Albaner von Skenderbeu Korça, in zwei Wochen der nächste Gegner der Young Boys, konnten bei Dynamo Kiew zur Pause an eine Überraschung glauben. Erst in der zweiten Halbzeit schossen die Ukrainer die Tore zum 3:1-Erfolg.

Sergej Sydortschuk (47.) und Junior Moraes (49.) sorgten innerhalb von 130 Sekunden für die 2:1-Führung und für die Wende, nachdem Skenderbeu in der 39. Minute in Führung gegangen war. Zum zweiten Treffer von Dynamo Kiew lieferte der ehemalige Basler Derlis Gonzalez die perfekte Vorarbeit.

Imponierende Italiener

Grandios starteten die italienischen Klubs in die Europa League. Atalanta Bergamo besiegte Everton 3:0 und erzielte die drei Goals in der ersten Halbzeit innerhalb von 17 Minuten. AC Milan setzte sich in Wien gegen die Austria mit 5:1 durch, wobei die Mailänder schon nach 20 Minuten 3:0 führten.