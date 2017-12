Neun Pflichtspiele ohne Sieg seit dem 24. Oktober, acht Meisterschaftspartien ohne Erfolgserlebnis, nur zwei Punkte in der Champions League: Borussia Dortmunds irrer Weg der letzten Wochen geht weiter. Gegen einen Gegner, der seit 2007 in zehn Auswärtsspielen gegen den BVB keinen einzigen Punkt mehr geholt hatte, kassierte die Mannschaft von Bosz den nächsten Nackenschlag.

Werder benötigte nur acht Minuten, um nach Pierre-Emerick Aubameyangs Ausgleich (57.) wieder in Führung zu gehen. Verteidiger Theodor Gebre Selassie traf per Kopf aus kurzer Distanz zwischen den Beinen von Roman Bürki hindurch zum 2:1. Was Dortmund zusätzlich zu denken geben muss: Werder hatte zuletzt Ende April ein Auswärtsspiel gewonnen.

Weil Mainz in Leipzig kurz vor Schluss durch Emil Berggreen zum 2:2 ausglich, konnte Bayern München den Vorsprung ausbauen. Der Leader setzte sich in Frankfurt 1:0 durch und liegt nun mindestens acht Punkte vor der Konkurrenz. Gewinnt Schalke in Mönchengladbach (Spielbeginn 18.30 Uhr), wären es sieben Zähler.

Das Tor zum siebten Sieg aus den letzten acht Partien gelang Arturo Vidal nach 20 Minuten. Der Chilene erzielte zum vierten Mal in Folge das erste Bayern-Tor in einem Liga-Spiel.

Für Wolfsburg endete zum achten Mal im zwölften Bundesliga-Auftritt unter Martin Schmidt eine Partie unentschieden. Auswärts gegen den Hamburger SV kamen die "Wölfe" zu einem 0:0.

Bundesliga. 15. Runde vom Samstag:

Dortmund - Bremen 1:2 (0:1). - 81'160 Zuschauer. - Tore: 26. Eggestein 0:1. 58. Aubameyang 1:1. 65. Gebre Selassie 1:2. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki. Bremen ohne Ulisses Garcia (nicht im Aufgebot).

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:1 (0:1). - 51'500 Zuschauer. - Tor: 20. Vidal 0:1. - Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes (bis 71.).

Hamburg - Wolfsburg 0:0. - 45'226 Zuschauer.

Leipzig - Mainz 2:2 (2:1). - 32'817 Zuschauer. - Tore: 29. Kampl 1:0. 40. Quaison 1:1. 45. Werner (Foulpenalty) 2:1. 87. Berggreen 2:2. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot). Mainz mit Frei (bis 79.).

Rangliste: 1. Bayern München 15/35. 2. RB Leipzig 15/27. 3. Schalke 04 14/25. 4. Borussia Mönchengladbach 14/24. 5. Bayer Leverkusen 15/24. 6. Hoffenheim 14/23. 7. Augsburg 14/22. 8. Borussia Dortmund 15/22. 9. Eintracht Frankfurt 15/22. 10. Hannover 96 14/19. 11. Wolfsburg 15/18. 12. Hertha Berlin 14/17. 13. VfB Stuttgart 15/17. 14. Mainz 05 15/16. 15. Hamburger SV 15/15. 16. Werder Bremen 15/14. 17. SC Freiburg 14/12. 18. 1. FC Köln 14/3.