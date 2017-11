So gut wie gescheitert ist Borussia Dortmund, beträgt doch der Rückstand auf das zweitklassierte Real Madrid fünf Punkte. Selbst Rang 3 und damit der Trostpreis Europa League ist für den BVB nach den beiden 1:1 gegen APOEL Nikosia in Gefahr. Nach dem Absturz in den letzten Wochen steht die Mannschaft mit Torhüter Roman Bürki und Trainer Peter Bosz am Dienstag zuhause gegen das bereits für die Achtelfinals qualifizierte Tottenham Hotspur und vier Tage später in der Liga gegen Schalke unter Zugzwang.

Noch steht die Vereinsführung trotz nur einem Sieg in den letzten acht Pflichtspielen demonstrativ hinter seinem niederländischen Trainer, der am Dienstag seinen 54. Geburtstag feiert. Bleibt die baldige Trendwende aber aus, könnte Bosz' Arbeitsplatz in Gefahr geraten. "Irgendwann müssen wir den Bock umstossen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der zuletzt wegen disziplinarischen Gründen suspendierte Pierre-Emerick Aubameyang kehrt gegen Tottenham in die Mannschaft zurück.

Beim Duell zwischen Monaco und Leipzig sind für beide Teams drei Punkte Pflicht. Während der Champions-League-Neuling aus der Bundesliga immerhin einen Sieg feiern konnte, ist der französische Meister nach vier Spielen noch sieglos. Richtig auf Touren kam in Europa bislang auch Napoli nicht. Das Team von Maurizio Sarri sorgt zwar mit seinem Offensivfussball über die Landesgrenzen hinaus für Begeisterung und führt die Tabelle der Serie A an, in der Champions League resultierten in vier Partien aber drei Niederlagen bei nur einem Sieg. Gegen den direkten Konkurrenten Schachtar Donezk, das bereits neun Punkte auf dem Konto hat, ist nach dem 1:2 im Hinspiel ein Sieg ein Muss.

Novum für die Premier League?

Für ein Novum in der Champions League könnten die Vertreter aus der Premier League sorgen. Noch nie qualifizierten sich fünf Teams einer Liga für die K.o.-Phase. Tottenham und Manchester City stehen bereits in den Achtelfinals, das Weiterkommen von Manchester United, das am Mittwoch in Basel gastiert, ist nur noch Formsache. Und auch Chelsea und Liverpool haben es in den eigenen Händen, die Qualifikation bereits eine Runde vor Schluss zu schaffen.

Die schwierigste Aufgabe stellt sich Liverpool, das am Dienstag in Sevilla antritt. Das Team von Jürgen Klopp gewann die letzten vier Pflichtspiele und schoss dabei 13 Tore. Einer der Gründe für das sportliche Hoch ist Mohamed Salah, der in 18 Spielen in dieser Saison 14 Treffer erzielte. "Wenn er so weitermacht, wird er die Saison mit 70 Toren beenden", scherzte Klopp über den ehemaligen Basler Stürmer.