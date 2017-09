Wie erwartet greift Nationalcoach Vladimir Petkovic gegen Lettland wieder auf seinen gesamten Stamm zurück. Die Routiniers Johan Djourou, Valon Behrami und Blerim Dzemaili rücken wieder in die Startformation, nachdem sie am Donnerstag beim 3:0 in St. Gallen gegen Andorra noch Manuel Akanji, Remo Freuler und Steven Zuber haben Platz machen müssen.

Das Trio Djourou, Behrami und Dzemaili bringt die Erfahrung von zusammen 201 Länderspielen ein. Auf diesen Fundus will Petkovic in Riga nicht verzichten. Der Coach stufte das Auswärtsspiel im Skonto-Stadion gegen den Gruppenletzten offenkundig schwieriger ein als den Heimauftritt gegen Andorra - ungeachtet der aktuellen Tabellensituation in der Gruppe B.

An der Hierarchie im Team hat die etwas überraschende Aufstellung im Spiel gegen Andorra nichts verändert. Dies hatte Petkovic bereits am Samstag unmissverständlich klar gemacht: "Johan ist ein absoluter Leader", sagte er über seinen Abwehrpatron, den er vor der Partie gegen Andorra in Pflichtspielen kein einziges Mal auf die Bank gesetzt hatte.

Die Schweizer Aufstellung gegen Lettland:

Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi; Seferovic.