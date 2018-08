Nach dem 2:0-Sieg in Kasachstan setzte sich Dinamo Zagreb am Dienstag zuhause mit 1:0 durch. Einziger Torschütze für die siegreichen Kroaten war der Schweizer Internationale Mario Gavranovic. Der Tessiner Stürmer wurde nach 57 Minuten eingewechselt und traf rund eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf zum 1:0-Endstand. Für Gavranovic war es im fünften Saisonspiel bereits der dritte Treffer.

Das Playoff-Hinspiel zwischen Schweizer Meister YB und Dinamo Zagreb findet am Mittwoch, 22. August, in Bern statt. Das Rückspiel in Kroatien folgt am Dienstag, 28. August.