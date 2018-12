Es gab schon Auslosungen, da warteten die Schweizer Fussballer deutlich angespannter auf ihre Gegner als gestern in Dublin. Denn eines war schon seit langem klar: Egal, wem die Schweiz in dieser kommenden EM-Qualifikation gegenübersteht, die Teilnahme an der EM müsste eigentlich Formsache sein. 24 von 55 Nationalteams werden an der EM im Sommer 2020 dabei sein. Zwei Teams pro Gruppe werden sich direkt qualifizieren. Und die Schweiz ist erst noch in Topf 1 gesetzt – was also kann schiefgehen?

Die Antwort nach der Auslosung lautet: Es darf nichts schiefgehen. Dänemark, Irland, Georgien und Gibraltar heissen die Schweizer Gegner. Wenn das Team von Vladimir Petkovic die Aufgaben ernsthaft angeht, ist es Favorit auf den Gruppensieg. Die Dänen, an der WM 2018 ebenfalls im Achtelfinal ausgeschieden, sind erster Herausforderer. Aber sonst? Da müssten sich die Schweizer schon mehrmals selbst im Weg stehen. Es ist nicht zu erwarten. Und das Losglück der Schweiz umfasst eine weitere Komponente. Jene der «weichen Faktoren». Es wird in dieser EM-Qualifikation keine politisch aufgeladenen Duelle geben wie an der WM gegen Serbien.