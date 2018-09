1. Nations League – was muss man über diesen Begriff wissen? Zunächst einmal: Die Nations League ist ein Fussball-Länder-Wettbewerb. Ziel ist es, die verhassten Testspiele zu ersetzen mit einem Turnier, in dem es sportlich um etwas geht – via die Nations League werden fortan vier EM-Startplätze vergeben. 2. Wo spielt die Schweiz? Die 55 Fussball-Länder Europas wurden aufgrund der Fifa-Weltrangliste eingeteilt in vier Ligen A bis D. Die Schweiz gehört in die beste Liga. Sie wurde in die Gruppe A2 gelost, mit Belgien und Island.

Das bedeutet: Zwischen September und November 2018 bestreitet das Team von Vladimir Petkovic je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die beiden Kontrahenten. Der Gruppenletzte steigt in die Division B ab. Der Gruppensieger bestreitet im Juni 2019 das Finalturnier mit den anderen Gruppensiegern. 3. Ist der Sieger der Nations League direkt für die EM qualifiziert? Hier wird es ein erstes Mal kompliziert. Die Antwort lautet: Nein! Der Nations-League-Sieger erhält Ruhm, Ehre und und Geld – aber noch keinen garantierten EM-Startplatz.

4. Was kann die Schweiz in der Nations League verdienen? Das Startgeld in der Liga A beträgt 1,5 Millionen Euro. Gewinnt die Schweiz die Gruppe, erhält sie nochmals 1,5 Millionen Euro. Dazu käme dann die Prämie für das Finalturnier (4. Platz 1,5 Millionen, 3. Platz 2,5 Millionen, Finalist 3,5 Millionen, Sieger 4,5 Millionen). Insgesamt locken also maximal 7,5 Millionen Euro. Die Uefa schüttet total 76,25 Millionen Euro Preisgeld aus.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24. Januar 2018

5. Wie muss sich die Schweiz für die EM 2020 qualifizieren? Am besten über den «normalen» Weg. Es wird eine EM-Qualifikation geben mit zehn Gruppen (Auslosung am 2. Dezember 2018). Die Spiele finden zwischen März und November 2019 statt. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten nehmen an der EM teil.

Terminplan EM-Qualifikation 2. Dezember 2018: Auslosung der zehn Gruppen

21. März bis 19. November 2019: Zehn Spieltage

Anfang Dezember 2019: Auslosung der EM-Endrunde

6. Was ist der Vorteil der Nations League für «Fussballzwerge»? Die letzten vier EM-Startplätze werden via Nations League vergeben. Jede Liga hat dabei einen garantierten Teilnehmer. Das bedeutet: Die Gruppensieger der Klassen B, C und D bestreiten ein «Final 4» (Halbfinal + Final, nur je ein Spiel), der Sieger darf an die EM. Heisst: Eine der 16 schlechtesten Mannschaften Europas wird an die EM reisen.

7. Gibt es auch in der Klasse A ein «Final 4» um einen EM-Startplatz? Hier wird es ein zweites Mal kompliziert. Falls es aus der Liga A Mannschaften gibt, die über den «normalen» Weg noch nicht qualifiziert sind (wir denken spontan an Holland), bestreiten diese ebenfalls ein «Final 4». Wenn es weniger als vier noch nicht qualifizierte Mannschaften aus der Liga A gibt, dann dürfen die nächstbestklassierten Teams aus der Klasse B nachrutschen und dieses «Final 4» bestreiten.

Der Spielkalender der Schweizer Gruppe an der #NationsLeague wurde fixiert! 🗓️



08.09. 🇨🇭🇮🇸

11.09. 🇮🇸🇧🇪



12.10. 🇧🇪🇨🇭

15.10. 🇮🇸🇨🇭



15.11. 🇧🇪🇮🇸

18.11. 🇨🇭🇧🇪 — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 24. Januar 2018

8. Gelten die Spiele in der Nations League als Pflichtspiele? Ja. Es gibt wie bei einem Quali-Spiel nur drei Einwechslungen. Und wer für die Schweiz ein Spiel in der Nations League bestreitet, kann später nicht mehr für eine andere Nation spielen. Aktuell wäre das bei Mbabu und Ajeti der Fall.