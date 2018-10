1. Klubbesitzer stürzt mit dem Helikopter ab

Englands Klubfussball steht unter Schock. Nach dem 1:1 seines Klubs

Leicester City gegen West Ham am Samstag verliess Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha das Stadion, wie er das meistens getan hatte: mit seinem Helikopter in den Klubfarben blau und weiss. Kurz nach dem Start beobachteten Augenzeugen, wie der Rotor aussetzte, die Maschine ins Trudeln kam und ausserhalb des Stadions auf einen Parkplatz stürzte und ausbrannte. Wie viele Personen sich im Helikopter befanden, wurde bis zum Sonntagabend nicht kommuniziert. Mit dem 60-Jährigen soll auch eine Tochter mit an Bord gewesen sein.

Am Tag nach dem Unglück versammelten sich viele Leicester-Fans, um zu trauern. Manche sprachen vom schwärzesten Tag in der Klubgeschichte. Srivaddhanaprabha war in der Stadt sehr populär, die Leute wussten, was sie dem Milliardär aus Thailand zu verdanken hatten. Dieser hatte den Verein im Sommer 2010 gekauft, als dieser noch in der Championship spielte. 2014 gelang die Rückkehr in die Premier League und zwei Jahre später eine der grössten Sensationen, die der Fussball je gesehen hatte: Leicester wurde englischer Meister. Der vierfache Familienvater Srivaddhanaprabha galt als grosszügig und war ein Wohltäter.

Am Tag nach dem Unglück lief das Business «Premier League» weiter. Nach elf Pflichtspielsiegen in Serie reichte es Arsenal bei Crystal Palace nur zu einem 2:2. Wie in der Europa League kam Granit Xhaka als Linksverteidiger zum Einsatz. Er schoss ein tolles Freistosstor und verursachte den Penalty zum 2:2.

2. Shaqiri: Premiere mit feinem Füsschen

Der Aussenristpass von Mohamed Salah erreicht Xherdan Shaqiri knapp innerhalb des Strafraums. Mit einer Körpertäuschung setzt der Schweizer die Verteidigung von Cardiff City schachmatt und zwirbelt dann den Ball aus zehn Metern mit grösstmöglicher Präzision flach zum 3:1 in die linke Torecke. Es ist im neunten Pflichtspiel der erste Treffer Shaqiris für den Tabellenführer FC Liverpool.