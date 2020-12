Die Statistiken zeigen: Der FC Basel lebt aktuell über seinen Verhältnissen

Es ist ihm ja hoch anzurechnen, dass FCB-Trainer Ciriaco Sforza sich immer schützend vor sein Team stellt. Dass er auch nach Niederlagen «Positives» entdeckt und sich und seinem Team stets eine gute «Entwicklung» attestiert. Doch es ist zu hoffen, dass Sforza zumindest intern auch mal den Hammer auspackt und Klartext redet. Denn der FC Basel lebt aktuell über seinen Verhältnissen.

Vor dem Spiel gegen den Tabellendrittletzten Luzern steht Basel zwar auf Rang 2 der Tabelle. Doch nach Verlustpunkten ist Rotblau bereits Vierter und in Anbetracht der Kernstatistiken hat der FCB Glück, dass er nicht noch weiter unten steht. Der Chancenverwertung sei Dank.

In einer Statistik ist der FCB sogar Schlusslicht. Kein Team lässt so viele gegnerische Abschlüsse zu, wie der selbsternannte Meisterkandidat. Auch der kommende Gegner Luzern erspielt sich mehr Abschlüsse und Torchancen und lässt weniger zu als der FCB. Es erwartet uns also ein Spiel auf Augenhöhe. Zumindest statistisch gesehen.