Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in den Playoffs für die WM 2018 in Russland auf Nordirland. Das Hinspiel findet zwischen dem 9. und dem 11. November in Belfast, das Rückspiel zwischen dem 12. und 14. November im St. Jakob-Park in Basel statt.

Die weiteren Duelle sind Kroatien gegen Griechenland, Dänemark gegen Irland und Schweden gegen Italien. Die vier Sieger qualifizieren sich für die WM 2018 in Russland.

Bei unentschiedenem Gesamtskore zählen die auswärts erzielten Tore doppelt. Steht nach dem Rückspiel kein Sieger fest, kommt es zu einer Verlängerung und - falls nötig - zu einem Penaltyschiessen.