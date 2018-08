Gerardo Seoane (Trainer YB): "Wir haben immer daran geglaubt. Es ist ein grosser Traum, der in Erfüllung geht. Die Reaktion nach der Pause war grossartig. Der Klub hat in den letzten Jahren gut auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir sind nicht so gut in die Partie gestartet. Wir hatten Mühe, den Ball zu halten. Das haben wir in der Pause angesprochen. Wir wollten in der zweiten Halbzeit mutiger und flexibler spielen."

Steve von bergen (Captain YB): "Unglaublich! Wir waren zuerst sehr nervös. In der Pause haben wir uns gesagt: 'Wir müssen spielen, probieren. Nichts bedauern.' Heute wollten wir es mehr als Dinamo."