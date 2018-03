3 Harte Zeiten für Djourou und Schär

Als Johan Djourou im August vom Hamburger SV in die Türkei zu Antalyaspor wechselte, fragte sich manch einer: Was will er denn da? Schon bald gab es Unruhe in der Klubführung und einen Anschlag auf den Mannschaftsbus, in dem der verletzt pausierende Djourou allerdings nicht sass. Nachdem er sechs Mal durchgespielt hatte, verpasste er zwölf Spiele und kam erst in diesen Wochen allmählich wieder zu Spielpraxis.

Heute aber wird er mit einem schönen Erfolgserlebnis bei der Nati einrücken. Schwer in Abstiegsgefahr gelang Antalyaspor ein 3:2-Auswärtssieg bei Kasimpasa und Djourou spielte 90 Minuten lang.

Davon kann Fabian Schär bei La Coruña im Augenblick nur träumen. Er hatte Hoffenheim verlassen, um wieder zu spielen. Nach einem ansprechenden Beginn, er stand insgesamt 20 Mal in der Startformation, hat sich unter dem neuen Trainer Clarence Seedorf der Wind gedreht. In den letzten drei Partien kam Schär nicht mehr zum Einsatz. Nur gut, hat sich mit Manuel Akanji ein Schweizer Innenverteidiger bei Dortmund durchgesetzt.