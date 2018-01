Der 30-fache französische Internationale Diarra war in den letzten 13 Jahren unter anderem bei Chelsea, Arsenal, Real Madrid und Olympique Marseille unter Vertrag. In der ersten Hälfte der laufenden Saison spielte er für Al-Jazira in den Emiraten.

Auf dem Weg zum angestrebten ersten Triumph in der Champions League will PSG-Trainer Unai Emery den Franzosen im defensiven Mittelfeld einsetzen, falls der auch zurzeit verletzte Thiago Motta nicht zur Verfügung stünde. Hinter Diarras physischer Verfassung steht jedoch ein Fragezeichen.

In den Achtelfinals der Champions League trifft Paris Saint-Germain am 14. Februar und am 6. März auf Real Madrid.