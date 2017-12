93 Spielminuten später kennen sie die Antwort und die Namen der Zürcher Frischlinge. Insbesondere vom Spieler mit der Nummer 25: Nikola Sukacev. Diesen hat Trainer Murat Yakin völlig überraschend aus dem Hut gezaubert und den 19-jährigen Debütanten gleich in die Startelf genommen. Dabei ist der schweizerisch-serbische Doppelbürger ziemlich lange verletzt ausgefallen und hat in dieser Saison erst drei Mal in der U21 von GC mittun können. Doch wie frech dieser Sukacev dann aufspielt, ist beeindruckend. Wie schnörkellos er nach einer guten halben Stunde den Ball nach dem perfekten Zuspiel von Petar Pusic zum 1:0 ins Berner Tor haut, Klasse.

Von Bergen überheblich

Nach den beiden Niederlagen in der Super League gegen Sion und Lugano hat Yakin die halbe Mannschaft ausgewechselt und Arijan Qollaku (20), Mergim Brahimi (25), Michal Fasko (23), Pusic (18) und Sukacev gebracht. «Sie haben sich im Training aufgedrängt», begründet Yakin seine Dispositionen.

Am Ende des zuerst verschneiten und dann verregneten Sonntags hat der Trainerfuchs wieder einmal Recht bekommen. Ein 1:1 beim Tabellenführer, der zuvor zu Hause nur einmal Punkte abgegeben hat, ist aller Ehren wert. Zumal mit einem Team, dessen Durchschnittsalter bei 23,3 Jahren liegt. Ja, hätte Marko Basic in der zweiten Halbzeit seine riesige Kopfballchance genützt oder Albion Avdijaj in der Nachspielzeit nicht nur den Pfosten getroffen, die Grasshoppers hätten den Platz vermutlich als Sieger verlassen. Und den Young Boys mehr als diesen Nasenstüber zugefügt.

Qollaku wer? Sukacev wer? Fasko wer? Die Berner haben ihren Gegner zunächst nicht ernst genug genommen und in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt, dass Trainer Adi Hütter nach dem Spiel nur sagen kann: «Vor der Pause haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.» Wie sich der routinierte Captain Steve von Bergen von Nedim Bajrami und später vor dem 0:1 von Sukacev zwei Mal hat abkochen lassen, ist schlicht Ausdruck von Überheblichkeit.

Hütter hat dann auch noch gesagt, die zweiten 45 Minuten mit dem Ausgleich des resoluten Kevin Mbabu (59.) und der grossen YB-Überlegenheit hätten ihm Freude bereitet, doch unter dem Strich ist es für sein Team mit Fremdkörper Guillaume Hoarau ein gebrauchter Tag. Es ist gestern zwar Halbzeitmeister geworden, nach dem 3:0 des FC Basel am Samstag gegen St. Gallen aber mental nicht so aufgetreten, wie es eine Mannschaft tun muss, die Meister werden will. Dabei weiss sie doch aus schmerzhafter eigener Erfahrung: Es sind genau solche Ausrutscher wie vor einer Woche in Thun und nun gegen GC, die sie sich nicht erlauben darf. Der Vorsprung von einst acht Punkten ist auf zwei geschrumpft.