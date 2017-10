Der Spanier traf sich am Montagnachmittag in Martigny mit Sions Präsident Christian Constantin, ehe er nach Barcelona zurückreiste, um offenbar mit dem FC Barcelona seine Freigabe auszuhandeln.

Der 38-jährige Gabri ist seit 2015 im Juniorenbereich des FC Barcelona Trainer. Derzeit ist er für das U19-Team verantwortlich. Für den FC Sion spielte er 2011, danach war er auch bei Lausanne-Sport bis zu seinem Rücktritt 2014 aktiv. Den Grossteil seiner Spielerkarriere bestritt er beim FC Barcelona und bei Ajax Amsterdam.

Der FC Sion hatte nach dem 2:2 gegen den FC Lugano seinen Trainer Paolo Tramezzani entmachtet. Die Walliser blicken auf sehr enttäuschende erste Monate in dieser Saison zurück. Sie verpassten die Qualifikation für die Europa League, scheiterten im Cup am Unterklassigen Lausanne-Ouchy und sind in der Meisterschaft mit 13 Punkten aus 12 Spielen nur im 7. Rang klassiert.