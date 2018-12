Am Sonntag, 02. Dezember, findet das Derby zwischen dem FC Zürich und GC statt. Die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin schaffte zuletzt in sieben Meisterschaftsspielen gerade einmal einen Sieg und musste auch in der Europa League zwei Niederlagen einstecken. Derweil konnte sich GC im letzten Spiel gegen St. Gallen durchsetzen – doch die Verletzungshexe hat erneut zugeschlagen.