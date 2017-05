Deshalb nicht, weil sich im und um den Club gerade alles verändert. «Wir wissen das teilweise ja schon länger. Und wie der ganze Club mit dieser Situation umgeht, das ist schlicht bemerkenswert.» Schliesslich gäbe es eine neue Führung, einen neuen Trainer, Spieler müssen gehen und Neue werden kommen und fortwährend laufen Gespräche. «Das bringt eine gewisse Unruhe mit sich. Und wie die gemeistert wird, ist fantastisch.»

27 Individualisten

Ganz einfach und spurlos gehe die mit der Unruhe einhergehende Ungewissheit für die Zukunft mancher Spieler dann aber doch nicht vorbei. «Ich habe in manchen Gesprächen schon das Gefühl, eine Ungewissheit zu spüren, ja.» Dieses Gefühl gebe ihm seine Erfahrung. Und die ist es auch, die Fischer sagt, dass es im Moment um 27 Individualisten geht, die am Ende zwar ein Team ergeben müssen, für die aber auch deren eigene Zukunft im Fokus steht. «Dass sie ihre eigenen Interessen dem Team unterordnen müssen, das kann zu Unstimmigkeiten führen», gibt Fischer zu uns fügt an: «Das ist aber völlig menschlich.»

Menschlich ist auch, dass seit dem Erreichen des Titels die Luft draussen und die Spannung abgefallen ist. Spätestens am Donnerstag im Cupfinal aber müsse der Schalter umgelegt werden. Bei der Hauptprobe gegen Sion hat es nicht mit der letzten Konsequenz geklappt. Einen letzten Versuch haben die Basler am Sonntag gegen YB. Ob es hilft, dass es für beide Teams um nichts mehr geht, darf zumindest bezweifelt werden.