Auf der Tribüne im Leichtathletikstadion Allmend tut das Zuschauen als FCA-Sympathisant ganz einfach weh. Der FC Aarau, einst ein respektierter Konkurrent in der Innerschweiz, verkommt zur Lachnummer. Schuld daran ist vor allem die Darbietung in der zweiten Halbzeit: In dieser lässt Jurendic jene Spieler laufen, die gegen Xamax nicht zum Einsatz kamen. Und was tut die zweite Garde? Statt sich zu wehren, dem Trainer zu zeigen, dass sie sehr wohl in die Stammelf gehören, lässt sie sich buchstäblich abschlachten. Spiegelbild des Desasters ist der von Alessandro Ciarrocchi getretene Penalty: Halbhoch halblinks aufs Tor, an Harmlosigkeit nicht zu überbieten, leichte Beute für Luzern-Goalie David Zibung.

Natürlich - es war nur ein Testspiel. Natürlich – im Verlauf der Partie kamen immer mehr U21-Spieler zum Einsatz. Trotzdem muss Trainer Jurendic nun die Konsequenzen aus dem Auftritt ziehen. Ansonsten ist der Aufwind, den man nach dem furiosen 2:0 gegen Xamax im Brügglifeld spüren konnte, schnell wieder verflogen.