Knapp zwei Wochen ist der Abend von Luzern her. Nun richtet sich der Blick nach Irland. In Dublin werden am Sonntagmittag die zehn EM-Qualifikationsgruppen ausgelost. Die Schweiz ist im stärksten Topf gesetzt – anders als beispielsweise Deutschland nach dessen lamentablen Vorstellungen in der Nations League. Ein Duell mit dem grossen Nachbar ist also durchaus möglich, es wäre eine reizvolle Aussicht. Für die Setzliste der 55 Nationalteams wurde die Gesamtrangliste der Nations League herangezogen. Deutschland und Island finden sich als schwächste Teams der Liga A im zweiten Topf wieder.

Der Abschluss war fulminant. Schweiz -Belgien 5:2! Das Länderspieljahr 2018 ist mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Einem Sieg, der gerade für Trainer Vladimir Petkovic so wertvoll war wie kaum einer zuvor. Einem Sieg, der zur Folge hat, dass die Schweiz am Finalturnier der Nations League im Juni 2019 dabei sein darf.

Um sicher an der Europameisterschaft im Sommer 2020 dabei zu sein, muss die Schweiz in der EM-Qualifikation mindestens den zweiten Rang belegen. Das ist sogar im schlimmsten Fall (also mit Deutschland in der Gruppe) ein Ziel, das erreicht werden sollte. Nationaltrainer Vladimir Petkovic sagt: «Je nach Konstellation könnte es eine spannende Gruppe werden – ich habe keine Wünsche im Voraus, aber wir wollen die Spiele dominieren, schliesslich sind wir als Gruppenkopf gesetzt.»

Duell mit Deutschland?

Weil die Schweiz im kommenden Juni das Nations-League-Finalturnier bestreitet, wird sie Teil einer Fünfergruppe sein. Das bedeutet: Es finden je zwei EM-Qualifikationsspiele im März, September, Oktober und November 2019 statt.

Die sportlich schwierigste Gruppe bestünde wohl aus der Kombination: Schweiz, Deutschland, Serbien, Griechenland und Weissrussland. Attraktiv für Fans, die auch touristische Ambitionen hegen, wäre die Gruppe mit Schweiz, Dänemark, Irland, Slowenien und Aserbaidschan. Sportlich gesehen das wohl einfachste Los schliesslich: Schweiz, Tschechien, Finnland, Litauen und Gibraltar.

Letzte Chance: die Barrage

Sollte die Schweiz entgegen allen Erwartungen nicht unter den besten beiden Teams der Gruppe klassiert sein, bleibt eine letzte Chance: Im März 2020 findet die Barrage statt. Vier Teams würden in je einem Halbfinal und Final einen EM-Platz ausspielen.

Teilnehmen an der Barrage dürfen neu nicht mehr die besten Gruppendritten, sondern jene Länder, die in der Nations League am besten abgeschnitten haben. Für alle vier Stärkeklassen (Liga A, B, C und D) gibt es ein solches «Barrage- Turnier» mit Halbfinal und Final. Darum darf sich beispielsweise der Kosovo berechtigte Hoffnungen auf einen EM-Platz machen.

Tage der Belohnung

Einen Tag nach der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen, also am nächsten Montag, werden auch noch die Paarungen des Nations-League-Finalturniers bekannt. Die Schweiz trifft im Halbfinal entweder auf Gastgeber Portugal, England oder Holland. An diesem Finalturnier lockt Ruhm und viel Geld – aber kein EM-Ticket. Die Tage in Portugal sind eine schöne Belohnung für Petkovic und sein Team. Die Wiedergutmachung für den verpatzten WM-Achtelfinal gegen Schweden ist in vollem Gange.