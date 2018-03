Dimitri Oberlin schlug in der Champions League ein wie eine Bombe. Vier Tore erzielte er in der Gruppenphase, schoss dieses unvergessliche 2:0 gegen Benfica, wo er erst einen Eckball der Portugiesen am Pfosten von Vacliks Tor mit dem Kopf befreit, dann über den ganzen Platz sprintet und einschiebt. Das Tempo, die Entschlossenheit – das Tor verdient das Prädikat Weltklasse.

Ende April muss der FCB entscheiden, ob man Oberlin definitiv von Red Bull Salzburg übernehmen will. Ein schwieriger Entscheid, denn zum einen müssten die Basler dafür fünf Millionen Euro berappen. Zum anderen hat Oberlin zwar im Herbst in der Königsklasse brilliert, aber in der Meisterschaft kommt er nicht wirklich auf Touren. So hat er in der Liga in 867 Spielminuten und 19 Einsätzen genauso viele Tore geschossen wie in der Königsklasse 562 Minuten und acht Einsätzen, nämlich deren vier. Kurz; Hat er Platz, dann ist er eine Waffe. Wird es eng, dann verheddert er sich allzu oft.