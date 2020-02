Cristiano Ronaldo führt Juventus zum Sieg gegen den Tabellenletzten

Damit vergrösserte Juventus Turin den Vorsprung auf die Verfolger Lazio Rom und Inter Mailand auf vier beziehungsweise sechs Punkte. Die beiden Konkurrenten stehen erst am Sonntag im Einsatz.

Das wegweisende 1:0-Führungstor kurz vor der Pause erzielte Cristiano Ronaldo mit seinem 21. Saisontreffer. Der Portugiese hat bei seinen letzten elf Meisterschaftseinsätzen stets getroffen; in dieser Phase schoss Ronaldo 15 Tore. Letztmals ging er in der Serie A am 10. November im Spiel gegen Milan leer aus.

Im Mittelpunkt stand bei Juventus Turin in Ferrara auch Verteidiger Giorgio Chiellini. Der 35-jährige Internationale stand erstmals seit seinem Ende August erlittenen Kreuzbandriss in der Startformation.

Telegramme/Resultate:

SPAL Ferrara - Juventus Turin 1:2 (0:1). - 15'262 Zuschauer. - Tore: 39. Cristiano Ronaldo 0:1. 61. Ramsey 0:2. 70. Petagna (Foulpenalty) 1:2.

Fiorentina - Milan 1:1 (0:0). - Tore: 56. Rebic 0:1. 85. Pulgar (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkung: 62. Rote Karte gegen Dalbert (Fiorentina) wegen einer Notbremse.

Weitere Resultate vom Samstag: Bologna - Udinese 1:1.

Rangliste:

1. Juventus Turin 25/60 (48:24). 2. Lazio Rom 24/56 (55:21). 3. Inter Mailand 24/54 (49:22). 4. Atalanta Bergamo 24/45 (63:32). 5. AS Roma 24/39 (43:32). 6. Napoli 25/36 (39:35). 7. AC Milan 25/36 (27:32). 8. Hellas Verona 24/35 (28:24). 9. Parma 24/35 (32:30). 10. Bologna 25/34 (38:40). 11. Cagliari 24/32 (38:36). 12. Sassuolo 24/29 (38:39). 13. Fiorentina 25/29 (32:36). 14. Torino 24/27 (27:43). 15. Udinese 25/27 (21:37). 16. Lecce 24/25 (32:45). 17. Sampdoria Genua 24/23 (26:43). 18. Genoa 24/22 (27:43). 19. Brescia 25/16 (22:46). 20. SPAL Ferrara 25/15 (19:44).