Die Frage, ob sich Christian Constantin am Sonntag seiner Sperre widersetzt und zum Super-League-Spiel des FC Sion gegen St. Gallen im Tourbillon erscheint, dürfte beantwortet sein. In einem Communiqué teilte der Walliser Klub mit, ihr Präsident habe seinen Platz für 2000 Franken an den jurassischen CVP-Politiker Pierre Kohler verkauft. Das Geld wird für einen guten Zweck eingesetzt.