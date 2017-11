Wer hätte damals ahnen können, dass dieser schüchterne Gigi zwanzig Jahre später als 175-facher Nationalspieler, fünfmaliger WM-Teilnehmer und Weltmeister von der internationalen Bühne abtreten würde?

Gianluigi Buffon war kein Strafraumkrieger wie der deutsche Oliver Kahn. Er war kein Riese wie der Holländer Edwin van der Sar. Auch das verbale Zusammenstauchen seiner Vorderleute gehörte nicht zu seinen Gewohnheiten. Buffons Erkennungszeichen war die schlichte Eleganz. Selbst hartnäckige Regenphasen, bei denen der Boden vor den Fussballtoren besonders schlammig wird, konnten seiner makellosen Erscheinung nichts anhaben.

Die Explosionskraft beim Absingen der Nationalhymne

Die in Zyklen auftauchenden modischen Peinlichkeiten der Fussballbekleidungsindustrie hat er stilsicher ignoriert. Locker wie ein Dandy, der die Strandpromenade vom Rimini auf und ab schlendert, betrat Buffon jeweils die Arena. Welche Explosionskraft jedoch in diesem scheinbar sanftmütigen Goalie steckt, liess sich an Länderspielen beim Absingen der Nationalhymne erahnen. Mit angsteinflössendem Pathos brüllte er die Strophen von «Fratelli d’Italia» ins Stadion.