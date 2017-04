Vor sieben Jahren gewann Chelsea sowohl die Meisterschaft als auch den englischen Cup. In diesem Frühling könnten die Londoner das Double zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte schaffen. In der Premier League liegen sie nach 32 Spielen vier Punkte voraus. Und im Cup haben sie sich nunmehr in den Final vom 27. Mai im Wembley gekämpft.

Sie besiegten vor über 86'000 Zuschauern im Wembley den Stadtrivalen und Meisterschafts-Zweiten Tottenham 4:2. Die letzten zwei Tore in dem spektakulären Match erzielte die Mannschaft von Antonio Conte in der Schlusshase. Der belgische Internationale Eden Hazard markierte nach 75 Minuten das Siegestor zum 3:2 weniger als eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung. Das 4:2 schoss Nemanja Matic mit einem herrlichen Schuss in der 80. Minute. Chelseas Finalgegner wird am Sonntagnachmittag in einem weiteren Schlagerspiel ermittelt. Es treffen Arsenal und Manchester City aufeinander.

Telegramm:

Chelsea - Tottenham Hotspur 4:2 (2:1). - 86'355 Zuschauer. - Tore: 5. Willian 1:0. 18. Kane 1:1. 43. Willian (Foulpenalty) 2:1. 52. Alli 2:2. 75. Hazard 3:2. 80. Matic 4:2.

Zweiter Halbfinal (Sonntag, 16.00 Uhr): Arsenal - Manchester City. - Final am Samstag, 27. Mai, in London (Wembley).