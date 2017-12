Drei Tage nach der Niederlage bei West Ham kam Chelsea zu einem sicheren Sieg. Der Franzose Tiemoué Bakayoko, der Brasilianer Willian und der Spanier Pedro schossen die Londoner schon in den ersten 50 Minuten 3:0 in Führung.

Die erfolgreiche Titelverteidigung ist für Chelsea trotzdem kaum mehr ein Thema. Der Rückstand auf Manchester City beträgt trotz einer mehr ausgetragenen Partie elf Punkt. Huddersfield schoss den Ehrentreffer in der Nachspielzeit: Laurent Depoitre verwertete eine Vorlage des eingewechselten Berners Florent Hadergjonaj.

Stoke City bezog in Burnley eine weitere schmerzhafte Niederlage. Der Treffer zum 1:0-Sieg der Gastgeber fiel in der 89. Minute, kurz nachdem Xherdan Shaqiri ausgewechselt worden war. Mit 16 Punkten stehen die "Potters" nach 17 Runden so schlecht da wie noch nie in der Premier League. Die Reserve auf den ersten Abstiegsplatz ist minimal.

Die 17. Runde in der Übersicht

Burnley - Stoke City 1:0 (0:0). - 19'909 Zuschauer. - Tor: 89. Barnes 1:0. - Bemerkungen: Stoke City mit Shaqiri (bis 84.).

Huddersfield - Chelsea 1:3 (0:2). - Tore: 23. Bakayoko 0:1. 43. Willian 0:2. 50. Pedro 0:3. 92. Depoitre 1:3. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj (ab 67.).

Crystal Palace - Watford 2:1.

Rangliste: 1. Manchester City 16/46 (48:11). 2. Manchester United 16/35 (36:11). 3. Chelsea 17/35 (31:14). 4. Burnley 17/31 (16:12). 5. Liverpool 16/30 (34:20). 6. Arsenal 16/29 (30:20). 7. Tottenham Hotspur 16/28 (28:14). 8. Leicester City 16/23 (23:22). 9. Watford 17/22 (26:29). 10. Everton 16/19 (20:29). 11. Southampton 16/18 (16:19). 12. Huddersfield Town 17/18 (12:29). 13. Brighton & Hove Albion 16/17 (14:21). 14. Bournemouth 16/16 (15:19). 15. Stoke City 17/16 (19:36). 16. Newcastle United 16/15 (16:25). 17. Crystal Palace 17/14 (12:28). 18. West Bromwich Albion 16/13 (12:22). 19. West Ham United 16/13 (14:32). 20. Swansea City 16/12 (9:18).