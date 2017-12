Chelsea, das in den letzten sieben Spielen nur beim 1:1 in Liverpool Punkte abgegeben hatte, besass mehrfach die Chance, gegen West Ham zumindest ein Remis zu holen. Alvaro Morata und Eden Hazard vergaben für die "Blues" in der Schlussphase innerhalb von drei Minuten hochkarätigen Möglichkeiten.

Marko Arnautovic brachte das Heimteam, das in den letzten acht Spielen nur drei Remis geholt hatte, schon nach sechs Minuten und Doppelpass mit dem Argentinier Manuel Lanzini mit einem Linksschuss in Führung.

Durch die vierte Niederlage der Saison, die dritte gegen einen klar schwächer eingestuften Gegner (nach Burnley zum Auftakt und Crystal Palace), bleibt Chelsea bereits elf Punkte hinter Manchester City zurück.

Der Leader hat am Sonntag die Chance, die Mannschaft von Antonio Conte mit einem Sieg im Derby bei Manchester United um drei weitere Zähler zu distanzieren. Der Vorsprung auf den Lokalrivalen betrüge bei einem Sieg elf Punkte.

Premier League. 16. Runde vom Samstag:

West Ham United - Chelsea 1:0 (1:0). - 56'953 Zuschauer. - Tor: 6. Arnautovic 1:0. - Bemerkung: West Ham ohne Fernandes (Ersatz).

16.00 Uhr: Burnley - Watford. Crystal Palace - Bournemouth. Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion. Swansea City - West Bromwich Albion. Tottenham Hotspur - Stoke City. - 18.30 Uhr: Newcastle United - Leicester City.

Rangliste: 1. Manchester City 15/43. 2. Manchester United 15/35. 3. Chelsea 16/32. 4. Liverpool 15/29. 5. Arsenal 15/28. 6. Tottenham Hotspur 15/25. 7. Burnley 15/25. 8. Watford 15/22. 9. Leicester City 15/20. 10. Everton 15/18. 11. Southampton 15/17. 12. Brighton & Hove Albion 15/17. 13. Stoke City 15/16. 14. Bournemouth 15/15. 15. Newcastle United 15/15. 16. Huddersfield Town 15/15. 17. West Bromwich Albion 15/13. 18. West Ham United 16/13. 19. Crystal Palace 15/10. 20. Swansea City 15/9.