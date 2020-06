Bremen vor Abstieg, Gladbach wieder auf Champions-League-Platz

Gegen das vor der Partie ebenfalls noch in den Abstiegskampf involvierte Mainz handelte sich Bremen in der ersten halben Stunde durch Treffer von Robin Quaison und den Ex-Basler Jean-Paul Boëtius einen vorentscheidenden Zwei-Tore-Rückstand ein. Mehr als der Anschlusstreffer durch Yuya Osako (58. Minute) schaute trotz eines spürbaren Aufäumens nicht heraus. Der eingewechselte Edimilson Fernandes entschied die Partie mit dem 3:1 in der 85. Minute.

Um den zweiten Abstieg der Klubgeschichte nach 1980 noch abzuwenden und sich auf den Relegationsplatz zu schieben, muss Bremen am letzten Spieltag gegen Köln gewinnen und Fortuna Düsseldorf zeitgleich bei Union Berlin verlieren. Düsseldorf seinerseits verpasste es, seine Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Durch das 1:1 in Augsburg liegen die Düsseldorfer nun uneinholbare sechs Zähler hinter den Augsburgern und zwei vor Bremen. Mainz, Augsburg und Köln sind wie Urs Fischers Union Berlin gerettet, das bereits am Dienstag aufatmen konnte.

Gladbach profitiert von Leverkusens Niederlage

Noch offen ist, wer als viertes Team in die Champions League einzieht. Vor der letzten Runde am kommenden Samstag tauschten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen die Plätze. Gladbach, das zum Abschluss Hertha Berlin empfängt, ist dank seinem 3:1 beim Absteiger Paderborn mit Breel Embolo in der Sturmspitze wieder Vierter, weil Bayer Leverkusen bei Hertha Berlin strauchelte (0:2). Leverkusens Gegner am kommenden Samstag ist Mainz.

Zäsuren gab es am zweitletzten Spieltag im Kampf um die Europacup-Ränge dennoch. Wolfsburg (6.) und Hoffenheim (7.) können dank ihren Siegen und der Niederlage von Freiburg gegen Meister Bayern München (1:3) mit der Teilnahme an der Europa League respektive der Qualifikation für die Europa League planen, Dortmund sicherte sich bei RB Leipzig den ersten Platz hinter Bayern.

Wolfsburg gewann auf Schalke unter anderem dank einem Abstauber-Tor von Kevin Mbabu und einer Vorlage von Renato Steffen 4:1, Hoffenheim deklassierte Union Berlin 4:0. Dortmunds Auswärtssieg beim direkten Widersacher Leipzig leitete Erling Haaland nach einer halben Stunde mit seinem 12. Tor im 14. Bundesligaspiel nach schöner Vorarbeit von Julian Brandt und Giovanni Reyna ein. In der Nachspielzeit doppelte der 19-jährige Norweger noch nach.

Kurztelegramme der 33. Runde und Rangliste:

Leipzig - Borussia Dortmund 0:2 (0:1). - Tore: 30. Haaland 0:1. 93. Haaland 0:2. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt).

Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:1). - Tore: 5. Herrmann 0:1. 54. Michel 1:1. 55. Hofmann (Foulpenalty) 1:2. 76. Stindl 1:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und bis 90. mit Embolo, ohne Elvedi und Zakaria (beide verletzt). 66. Gelb-rote Karte gegen Hünemeier (Paderborn/Foul).

Schalke - Wolfsburg 1:4 (0:1). - Tore: 16. Weghorst 0:1. 57. Weghorst 0:2. 59. Mbabu 0:3. 70. João Victor 0:4. 71. Matondo 1:4. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu (verwarnt) und bis 67. mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Fortuna Düsseldorf - Augsburg 1:1 (1:1). - Tore: 10. Niederlechner 0:1. 26. Hennings 1:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Köln - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0). - Tore: 44. Kainz (Foulpenalty) 1:0. 73. Dost 1:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt bis 80. mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Mainz - Werder Bremen 3:1 (2:0). - Tore: 25. Quaison 1:0. 30. Boëtius 2:0. 59. Osako 2:1. 85. Edimilson Fernandes 3:1. - Bemerkungen: Mainz ab 65. mit Edimilson Fernandes. Werder Bremen ohne Lang (nicht im Aufgebot).

Hoffenheim - Union Berlin 4:0 (3:0). - Tore: 12. Bebou 1:0. 39. Kramaric 2:0. 45. Dabbur 3:0. 68. Baumgartner 4:0. - Bemerkungen: Hoffenheim ab 73. mit Zuber.

Bayern München - Freiburg 3:1 (3:1). - Tore: 16. Kimmich 1:0. 25. Lewandowski 2:0. 33. Höler 2:1. 38. Lewandowski 3:1. - Bemerkungen:

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0). - Tore: 22. Cunha 1:0. 55. Lukebakio 2:0.

Rangliste: 1. Bayern München 33/79 (96:32). 2. Borussia Dortmund 33/69 (84:37). 3. RB Leipzig 33/63 (79:36). 4. Borussia Mönchengladbach 33/62 (64:39). 5. Bayer Leverkusen 33/60 (60:44). 6. Wolfsburg 33/49 (48:42). 7. Hoffenheim 33/49 (49:53). 8. SC Freiburg 33/45 (44:47). 9. Eintracht Frankfurt 33/42 (56:58). 10. Hertha Berlin 33/41 (47:57). 11. Schalke 04 33/39 (38:54). 12. Union Berlin 33/38 (38:58). 13. Mainz 05 33/37 (44:64). 14. 1. FC Köln 33/36 (50:63). 15. Augsburg 33/36 (44:61). 16. Fortuna Düsseldorf 33/30 (36:64). 17. Werder Bremen 33/28 (36:68). 18. Paderborn 33/20 (35:71).