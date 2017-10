Der 38-jährige Deutsch-Iraner Nouri war seit Mitte September 2016 Trainer des Bundesliga-Klubs, bei dem der Schweizer Defensivspieler Ulisses Garcia unter Vertrag.

Auch Co-Trainer Markus Feldhoff wurde freigestellt. Der bisherige U23-Coach Florian Kohfeldt übernimmt die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt.

In der Meisterschaft konnte Werder in dieser Saison bislang noch nicht gewinnen und liegt mit fünf Punkten aus zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Saisonübergreifend haben die Bremer sogar dreizehn Meisterschaftsspielen in Folge nicht gewonnen. Der letzte Sieg gelang vor sechs Monaten. Ausserdem brachte Werder es in der neuen Spielzeit erst auf drei Tore - Negativrekord in der Bundesliga.

Nouri ist bereits der dritte Trainer, der in der laufenden Saison vorzeitig gehen müsste. Zuvor hatten sich bereits Wolfsburg von Andries Jonker und Bayern München von Carlo Ancelotti getrennt.