Philippe Coutinho war Doppeltorschütze. Er verwandelte in der 50. Minute einen Handspenalty. Nur drei Minuten später erhöhte Coutinho zum 2:0. In der 85. Minute traf Everton zum Endstand.

In der Gruppenphase der Copa America trifft Brasilien am kommenden Dienstag auf Venezuela und am Samstag auf Peru. Bolivien spielt am Dienstag gegen Peru und am Samstag gegen Venezuela.