Die bärtige Fussballlegende mit der wallenden Mähne ist vor ein paar Jahren durch einen knorrigen Baum ersetzt worden, dessen Äste angeblich die Verkehrsadern von Ost-Belfast darstellen. Mist!

Wer unbedingt sehen will, wie der «fünfte Beatle» auf einer Mauer mit dem Ball trickst, muss sich in den Süden der Stadt an die Sandy Row bemühen. Dort führt der Superstar im Trikot von Manchester United den Ball eng am Fuss und man kann sich gut vorstellen, wie er im Old Trafford seine Gegner schwindlig gespielt hat.

George Best auf einer Mauer ist das eine. George Best an einer Mauer, das andere. Wäre er aber nie an einer Mauer gewesen, gäbe es ihn heute auf keiner Mauer. Klingt kompliziert, ist aber einfach.