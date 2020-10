Bayern München verpflichtet Choupo-Moting

Überdies melden die Bayern, dass der Brasilianer Douglas Costa von Juventus Turin zurückkehrt - leihweise für diese Saison. Der Flügelspieler war bereits von 2015 bis 2017 bei den Bayern unter Vertrag. Er ist nach Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman der vierte Mann für die Flügelpositionen.

Choupo-Moting, der am Champions-League-Finalturnier den späteren Finalisten Paris Saint Germain in die Halbfinals geschossen hatte, ist als Ersatz für Torgarant Robert Lewandowski vorgesehen.

Der frühere deutsche Junioren-Internationale spielte 49 Mal für Kamerun. Nach Stationen in Deutschland beim Hamburger SV, in Nürnberg, in Mainz und bei Schalke lief er für Stoke City und Paris Saint-Germain auf. Am Sonntag hatten die Münchner bereits den Spanier Marc Roca (23) verpflichtet.