Basel verpflichtet Andrea Padula

Der Italiener unterschrieb einen bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag. Padula startete seine Profikarriere 2016 beim FC Chiasso, für den er - mit Ausnahme eines Jahres bei Monza - bis Ende des letzten Jahres spielte. Die Rückrunde der vergangenen Saison absolvierte er dann unter dem neuen FCB-Trainer Ciriaco Sforza in Wil, wo ihm in 18 Partien vier Tore gelangen. Padula kommt auf 104 Einsätze in der Challenge League.