Dies ergab die Auslosung im Anschluss an den letzten Achtelfinal, in dem sich Sion in St. Gallen in der Verlängerung durchgesetzt hatte.

Den nominell leichtesten Gegner bekam der FC Zürich zugelost. Der Titelverteidiger empfängt mit dem Challenge-League-Klub Kriens den einzigen verbliebenen Unterklassigen. Meister YB trifft auswärts auf Luzern, die vierte Partie lautet Thun - Lugano.

Das letzte Cupduell mit Sion hat der FCB in guter Erinnerung. Im Frühjahr 2017 errang er mit einem 3:0 vor eigenem Anhang seinen zwölften Cupsieg und fügte den Wallisern in dessen 14. Final die erste Niederlage bei.

Die Viertelfinals finden am Mittwoch und am Donnerstag, 27./28. Februar 2019 statt.

Die Auslosung der Viertelfinals im Überblick:

Schweizer Cup. Auslosung Viertelfinals: Zürich - Kriens, Sion - Basel, Luzern - Young Boys, Thun - Lugano. - Spieldaten: Mittwoch/Donnerstag, 27./28. Februar 2019.