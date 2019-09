Je zwei Siege und Niederlagen, dazu ein Unentschieden: Die Bilanz aus den ersten fünf Runden der Meisterschaft ist für Barça ungewohnt schlecht. Und die Defensive der Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde ist anfällig wie lange nicht. In vier aufeinanderfolgenden Spielen in "La Liga" haben die Katalanen mehr als ein Tor kassiert. Das ist ihnen seit April/Mai 2009, damals noch unter Pep Guardiola, nicht mehr passiert.

Wie schon beim 0:0 in der Champions League in Dortmund griff der nicht ganz fitte Lionel Messi erst in der zweiten Halbzeit ein, aber selbst gegen das namenlose Team aus Granada konnte er nichts bewegen.

Telegramme und Rangliste

Granada - FC Barcelona 2:0 (1:0). - 18'800 Zuschauer. - Tore: 2. Azeez 1:0. 65. Vadillo (Foulpenalty) 2:0.

Atlético Madrid - Celta Vigo 0:0. - 57'701 Zuschauer.

Weitere Resultate vom Samstag: Villarreal -Valladolid 2:0. Levante - Eibar 0:0.

Rangliste: 1. FC Sevilla 4/10 (5:1). 2. Granada 5/10 (11:5). 3. Atlético Madrid 5/10 (5:4). 4. Real Madrid 4/8 (9:6). 5. Athletic Bilbao 4/8 (4:1). 6. Villarreal 5/8 (12:8). 7. San Sebastian 4/7 (4:3). 8. FC Barcelona 5/7 (12:9). 9. Osasuna 5/7 (4:3). 10. Levante 5/7 (6:5). 11. Alaves 4/5 (2:2). 12. Valladolid 5/5 (4:7). 13. Celta Vigo 5/5 (3:6). 14. Betis Sevilla 5/5 (6:9). 15. Valencia 4/4 (5:7). 16. Espanyol Barcelona 4/4 (2:6). 17. Mallorca 4/4 (2:4). 18. Getafe 4/3 (3:4). 19. Eibar 5/2 (4:7). 20. Leganes 4/0 (1:7).