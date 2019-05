Van Eck war bei den Zürchern im Februar 2018 im Zuge der Ernennung von Ludovic Magnin zum neuen Cheftrainer vom Junioren- zum Assistenztrainer aufgestiegen. Zuvor hatte er in der höchsten Schweizer Liga schon in Luzern (2003 bis 2006) und in Thun (2007/2008) als Chefcoach gewirkt.

"Wir bedauern den Austritt von René van Eck ausserordentlich. Wir haben René als kompetenten, engagierten und auch loyalen sowie feinen Menschen kennengelernt. Wir werden ihn beim FCZ vermissen", liess sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa in einem Communiqué des Klubs zitieren. Wer Van Ecks Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt.